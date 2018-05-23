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Деловой завтрак "Россия - Австралия" открыл деловую программу стартового дня ПМЭФ-2018

Сегодня – стартовый день ПМЭФ-2018. Деловую программу форума открыл деловой завтрак "Россия – Австралия", участники которого обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в области энергетики, природных ресурсов, сельского хозяйства, экономической и научно-технической сфер, образования и культуры.

Инициаторами его проведения выступили Форум ADC (Australia Davos Connection Forum) и Австрало-Российский диалоговый форум (ARD).

Налаженный диалог между предпринимательскими сообществами России и Австралии будет способствовать развитию экономических связей, отметил советник президента РФ Антон Кобяков. "Регулярные встречи бизнес-кругов России и Австралии говорят о высокой взаимной заинтересованности. Такие контакты позволяют найти точки взаимного интереса, определиться с приоритетными сферами взаимодействия и развивать тесные отношения в плоскости бизнеса, реализовывать совместные проекты и привлекать новых партнеров", - сказал он.

Взаимодействие бизнесменов двух стран будет продолжено в ходе запланированного визита российской бизнес-делегации в Австралию в июне 2018 года. Российские предприниматели примут участие в флагманском мероприятии ADC Australia Leadership Retreat наряду с ключевыми представителями деловых кругов и официальными лицами Австралии и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Главный исполнительный директор Форума ADC Антон Ру в свою очередь отметил: "Мы рады возможности развивать установленные в прошлом году отношения с Росконгрессом. В Австралии свободная и эффективная экономика, которая постоянно растет уже 27 лет подряд. Мы прошли путь от ресурсно-ориентированной до диверсифицированной экономики, и я рад, что ADC и Росконгресс работают совместно для того, чтобы поделиться опытом на Форуме в этом году и продолжить устанавливать и развивать деловые контакты между компаниями внутри бизнес-сообщества".

Напомним, что в рамках ПМЭФ-2017 фонд "Росконгресс" при поддержке Посольства России в Австралии и Посольства Австралии в России подписал соглашение с Австрало-Российским диалоговым форумом (ARD), целью которого является активизация взаимодействия бизнес-кругов России и Австралии. Соглашение о сотрудничестве между фондом "Росконгресс" и Форумом ADC было подписано в сентябре 2017 года на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке.