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Путин и Макрон поговорили под блины с икрой

В Константиновском дворце в Стрельне проходит встреча президентов России и Франции Владимиру Путина и Эммануэля Макрона.

Сначала лидеры стран и супруга Макрона Брижит прогулялись по парку, президенты побеседовали на балконе над каналом – телеканал "Россия 24" транслировал встречу лидеров в прямом эфире, и было видно, что главы государств периодически общались без переводчиков. Путин подарил супруге французского президента букет из розовых пионов и чайных роз.

Затем Путин и чета Макрон сделали совместную фотографию и проводили Брижит, которая покинула территорию комплекса в кортеже. Главы государство отправились в одну из гостиных дворца для проведения двусторонних переговоров.

Переговоры Путина и Макрона прошли в формате официального обеда. В меню — блины с черной икрой, холодный борщ с козьим сыром, стейк из осетрины с фенхелем, оленина с артишоком, закуска из краба, яблоко в карамели, шоколадный торт и краснодарское вино урожая 2014 года, передает РИА Новости.

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